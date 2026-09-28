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Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec
Rialzo marcato per la società di tecnologia medica, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
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