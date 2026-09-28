Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di tecnologia medica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo del produttore di dispositivi per oftalmologia e microchirurgia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 31,86 Euro. Supporto a 31,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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