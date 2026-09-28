Francoforte: rosso per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online , in flessione del 2,56% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di flatexDEGIRO rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della piattaforma di investimento online mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 27,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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