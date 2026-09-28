Londra: accelera Howdens
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di cucine componibili, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,14%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Howdens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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