Milano
13:48
50.022
-2,42%
Nasdaq
0:34
31.225
0,00%
Dow Jones
6-ott
51.521
+0,49%
Londra
13:48
10.464
-0,74%
Francoforte
13:48
25.066
-1,50%
Mercoledì 7 Ottobre 2026, ore 14.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per Standard Chartered
Londra: perdite consistenti per Standard Chartered
Migliori e peggiori
,
In breve
07 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
A picco il
gruppo bancario con sede a Londra
, che presenta un pessimo -3,99%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Londra: si concentrano le vendite su Standard Chartered
Londra: giornata depressa per Standard Chartered
Londra: in calo Standard Chartered
Argomenti trattati
Londra
(217)
Titoli e Indici
Standard Chartered
-4,35%
Altre notizie
Londra: andamento negativo per Standard Chartered
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Londra: performance negativa per Standard Chartered
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Londra: rosso per Standard Chartered
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto