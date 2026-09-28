Londra: amplia il rialzo Persimmon
(Teleborsa) - Brilla il principale costruttore immobiliare britannico, che passa di mano con un aumento del 15,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,89%, rispetto a +0,66% del principale indice della Borsa di Londra).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Persimmon. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,55 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 13,15. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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