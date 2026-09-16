Londra: andamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale costruttore immobiliare britannico , che lievita del 3,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Persimmon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Persimmon rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Persimmon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,12 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,46. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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