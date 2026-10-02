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Londra: positiva la giornata per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per BT Group
Balza in avanti il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,20%.
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