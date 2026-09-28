Milano 11:13
51.823 -0,08%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 11:13
10.720 +0,23%
Francoforte 11:13
25.384 -0,10%

Londra: senza freni Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: senza freni Persimmon
Seduta decisamente positiva per il principale costruttore immobiliare britannico, che tratta in rialzo del 15,59%.
Condividi
```