Londra: giornata depressa per Entain

(Teleborsa) - Rosso per la società di scommesse sportive e giochi , che sta segnando un calo del 2,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Entain mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,325 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,435. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,283.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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