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Londra: giornata depressa per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Standard Chartered
Pressione sul gruppo bancario con sede a Londra, che tratta con una perdita del 2,39%.
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