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Londra: giornata depressa per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per BP
Seduta in ribasso per il gruppo petrolifero inglese, che mostra un decremento del 2,01%.
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