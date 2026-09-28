Milano
28-set
0
0,00%
Nasdaq
28-set
30.277
-1,08%
Dow Jones
28-set
51.482
-0,67%
Londra
28-set
10.685
-0,10%
Francoforte
28-set
25.374
-0,13%
Martedì 29 Settembre 2026, ore 00.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: Entain in forte discesa
Londra: Entain in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
28 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte ribasso la
società di scommesse sportive e giochi
, che mostra un -4,11%.
Condividi
Leggi anche
Londra: performance negativa per Entain
Londra: giornata depressa per Entain
Londra: andamento negativo per Entain
Londra: brillante l'andamento di Entain
Titoli e Indici
Entain
-5,05%
Altre notizie
Londra: calo per Entain
Londra: movimento negativo per Entain
Indici britannici, easyJet e Ithaca Energy sostituiscono Entain e Persimmon nel FTSE 100
Fresnillo in discesa a Londra
Londra: violenta contrazione per Associated British Foods
Male Fresnillo sul mercato azionario di Londra
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto