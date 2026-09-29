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Londra: in calo British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo British American Tobacco
Seduta in ribasso per l'azienda che produce sigarette, che mostra un decremento dell'1,82%.
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