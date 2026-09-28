Madrid: si concentrano le vendite su Solaria

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che mostra un decremento del 3,70%.



L'andamento di Solaria nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Solaria resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,47 Euro. Supporto visto a quota 15,48. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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