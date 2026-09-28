Northern Star Resources respinge la proposta da 27 miliardi di dollari di Gold Fields

Offerta "fortemente opportunistica" e non riflette valore asset

(Teleborsa) - Northern Star Resources, il più grande produttore di oro australiano quotato alla Borsa di Sidney, ha dichiarato lunedì di avere esaminato e respinto una proposta indicativa di acquisizione "non vincolante, riservata, opportunistica, non sollecitata e condizionata2 avanzata dalla rivale sudafricana Gold Fields, che valutava la società 38,7 miliardi di dollari australiani (27,1 miliardi di dollari USA).



La proposta prevedeva l'acquisizione da parte di Gold Fields del 100% delle azioni ordinarie interamente liberate di Northern Star mediante un accordo di ristrutturazione societaria. Gli azionisti di Northern Star avrebbero ricevuto, per ogni azione Northern Star, un corrispettivo standard pari a 0,3125 nuove azioni Gold Fields, da emettere a favore dei detentori australiani sotto forma di CHESS Depositary Interests (CDI) la cui quotazione era prevista sull'ASX, e 7,25 dollari australiani (A$) in contanti.



La proposta indicativa comportava un prezzo implicito di 27,00 A$ per Azione Northern Star, calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Gold Fields dell'11 settembre 2026, ultimo giorno di negoziazione precedente la ricezione della Proposta Indicativa, e un valore implicito del capitale azionario di 38,7 miliardi di A$.



Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Gold Fields di venerdì 25 settembre 2026, la Proposta Indicativa comporta un prezzo implicito ridotto di 25,19 A$ per Azione Northern Star, un premio del 14% rispetto al prezzo di chiusura di Northern Star di venerdì 25 settembre 2026 e un valore implicito del capitale azionario di 36,1 miliardi di A$6. Sulla base del valore implicito del corrispettivo al 11 settembre 2026, circa il 73% del corrispettivo era costituito da nuove azioni Gold Fields (Componente Azionaria) e circa il 27% da liquidità.



Il Cda di Northern Star ha respinto tale proposta ritenendo che essa "sottovaluti in modo significativo Northern Star e non rifletta il valore fondamentale del portafoglio di asset di prima categoria e a lunga vita utile situati in giurisdizioni a basso rischio, né il profilo di crescita del portafoglio stesso". Il management ritiene anche che sia di "natura fortemente opportunistica, essendo stata avanzata a ridosso di eventi chiave per la creazione di valore a breve termine per Northern Star, tra cui la messa in servizio e l'avvio a regime dell'impianto di trattamento Fimiston e l'insediamento del nuovo Amministratore Delegato, Suresh Vadnagra". Il Cda ha inoltre rilevato che la proposta è "soggetta a diverse condizioni e requisiti onerosi", tra cui la richiesta di un periodo di esclusiva "rigida", il mantenimento della riservatezza sulla Proposta Indicativa e il completamento, con esito soddisfacente, della due diligence da parte di Gold Fields. Condizioni che comportano un "significativo rischio di mancato perfezionamento dell'operazione e un prolungato periodo di incertezza per gli azionisti di Northern Star".



Il Presidente di Northern Star, Michael Chaney, ha dichiarato che Gold Fields ha "cercato di acquisire uno dei portafogli auriferi più prestigiosi al mondo a un prezzo ben inferiore a quello che il Consiglio di Amministrazione ritiene essere il suo valore fondamentale, e in un momento altamente opportunistico". E ha aggiunto che Gold Fields ha chiesto agli azionisti di Northern Star di "ricevere quasi tre quarti del corrispettivo in azioni Gold Fields, le quali comportano un profilo di rischio giurisdizionale significativamente più elevato rispetto all'esposizione attuale". "Questi fattori, unitamente alle condizioni poste nella Proposta Indicativa" ha concluso Chaney, "costituiscono la base su cui il Consiglio ha respinto all'unanimità la Proposta Indicativa."





Condividi

```