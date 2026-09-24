Stati Uniti, deficit partite correnti 2° trimestre sale a 246 miliardi dollari
(Teleborsa) - Aumenta il deficit delle partite correnti americano nel 2° trimestre del 2026. Il disavanzo si porta a 246 miliardi di dollari rispetto ai 212,6 miliardi rivisti precedenti (226,8 miliardi la prima lettura), con una crescita di 33,4 miliardi pari al 15,7%.
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense, risulta migliore delle attese del mercato che erano per un aumento del deficit fino a 255 miliardi di dollari.
(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)
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