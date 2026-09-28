PALLADIUM del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.253,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.295,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.237.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)