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PALLADIUM del 25/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.253,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.295,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.237.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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