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PLATINUM del 25/09/2026

Finanza
PLATINUM del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Seduta decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo a 1.782.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.822,5. Supporto visto a quota 1.744,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.900,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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