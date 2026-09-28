PLATINUM del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Seduta decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo a 1.782.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.822,5. Supporto visto a quota 1.744,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.900,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)