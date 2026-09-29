Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 178,39. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 180,13. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 177,81.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)