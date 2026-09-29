Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

La giornata del 28 settembre chiude piatta per il CABLE, che riporta un +0,13%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3229. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3269. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3309.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)