Milano 11:48
51.988 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:48
10.712 -1,03%
Francoforte 11:48
25.962 -1,13%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,05%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.984,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,05%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,05%, a quota 19.984,8 in apertura.
Condividi
```