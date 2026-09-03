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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,19%

Ibex 35 esordisce a 19.817,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,19%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,19%, dopo aver aperto a 19.817,4 Euro.
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