Milano
12:59
52.105
+0,44%
Nasdaq
9-set
29.422
0,00%
Dow Jones
9-set
52.381
-0,77%
Londra
12:59
10.625
-0,43%
Francoforte
12:59
25.567
-0,04%
Giovedì 10 Settembre 2026, ore 13.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,27%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,27%
Ibex 35 esordisce a 19.748,8 Euro
In breve
,
Finanza
10 settembre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,27%, dopo aver aperto a 19.748,8 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,45%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,19%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,3%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,2%
Argomenti trattati
Borsa
(1376)
·
Madrid
(81)
Titoli e Indici
Ibex 35
+0,31%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,25%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,16%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,03%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,05%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,09%)
Guide
OPA, OPS e OPAS: guida alle offerte pubbliche. Come funzionano, differenze e regole
OPA, OPS e OPAS sono operazioni attraverso cui un soggetto propone agli azionisti di una società di cedere i propri titoli a condizioni già definite.
leggi tutto