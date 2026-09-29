EliseAI raccoglie 350 milioni di dollari con una valutazione di 4 miliardi

(Teleborsa) - EliseAI, azienda di intelligenza artificiale che automatizza sistemi complessi nei settori immobiliare e sanitario, ha raccolto 350 milioni di dollari con una valutazione di 4 miliardi di dollari. Il round di finanziamento è stato guidato da Andreessen Horowitz (a16z) e Bessemer Venture Partners, con la partecipazione di Ontario Teachers' Pension Plan, Sapphire Ventures e Navitas Capital.



EliseAI utilizzerà i capitali per automatizzare ulteriormente le operazioni dei propri clienti e per espandere i team di ingegneria, implementazione e vendita presso le sue sedi nordamericane. L'azienda prevede inoltre di stabilire un secondo polo ingegneristico a San Francisco, affiancandolo alla sede centrale di New York.



"I settori in cui l'IA è più importante non sono ancora quelli che ricevono maggiore attenzione - ha dichiarato Minna Song, co-fondatrice e CEO di EliseAI - Il settore immobiliare deve affrontare problemi enormi; noi siamo cresciuti approfondendo il rapporto con i clienti fino a risolvere le cause alla radice delle criticità. Ogni anno i clienti ci affidano una quota maggiore delle loro operazioni: una fiducia che si guadagna solo costruendo un'azienda solida e destinata a durare nel tempo. Andreessen Horowitz e Bessemer Venture Partners lo hanno compreso e sono i partner ideali per il nostro percorso a lungo termine".



Nel giugno 2026, EliseAI ha annunciato di aver superato i 200 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali, raddoppiando il fatturato su base annua per cinque anni consecutivi. Attualmente, la piattaforma gestisce un appartamento su sei negli Stati Uniti e, dalla fondazione dell'azienda, oltre 30 milioni di americani hanno interagito con EliseAI.

Condividi

```