Victoria's Secret sprofonda nel pre-market con crescita più lenta e nonostante rialzo guidance

(Teleborsa) - Il titolo Victoria's Secret sprofonda nel pre-market di Wall Street registrando un tonfo di circa il 18% in scia a un ritmo di crescita più lento nonostante i conti in progresso e la revisione al rialzo delle previsioni per l'intero anno.



Nel dettaglio, la società ha registrato un fatturato netto di 1,611 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, in aumento del 10% rispetto agli 1,459 miliardi di dollari del secondo trimestre 2025 e vicino al limite superiore della previsione precedentemente comunicata, compresa tra 1,590 e 1,615 miliardi di dollari. Il fatturato totale a parità di perimetro nel secondo trimestre del 2026 è aumentato del 9%.



La società ha registrato un utile operativo di 257 milioni di dollari rispetto ai precedenti 41 milioni. L'utile netto è stato di 183 milioni di dollari, pari a 2,18 dollari per azione diluita rispetto ai 16 milioni di dollari, pari a 0,20 dollari per azione diluita, del secondo trimestre 2025.



Escludendo l'impatto delle voci non ricorrenti, l'utile operativo rettificato è stato di 124 milioni di dollari, superiore alla previsione tra 90 e 100 milioni di dollari, e si confronta con i 55 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. L'utile netto rettificato si è attestato a 80 milioni di dollari, pari a 0,95 dollari per azione diluita, superiore alla previsione di 0,65-0,75 dollari per azione e si confronta con i precedenti 27 milioni di dollari, pari a 0,33 dollari per azione diluita.



La società prevede un fatturato netto per il terzo trimestre 2026 tra 1,57 e 1,6 miliardi di dollari, rispetto agli 1,472 miliardi di dollari del terzo trimestre 2025. Inoltre, stima un utile operativo tra 10 e 20 milioni di dollari, rispetto al pareggio del terzo trimestre 2025.



Victoria's Secret si attende ora un fatturato netto per l'anno fiscale 2026 tra 7,1 e 7,18 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 7,03-7,13 miliardi di dollari e ai 6,553 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2025. Inoltre, prevede ora un utile operativo rettificato tra 560 e 590 milioni di dollari, in rialzo rispetto alla precedente previsione di 550-580 milioni di dollari e rispetto ai 403 milioni di dollari dell'anno fiscale 2025.



(Foto: © tang90246/ 123RF)

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