Gli smart ring di Oura puntano a un'IPO da oltre 2 miliardi di dollari negli Usa

(Teleborsa) - Oura, azienda produttrice di anelli per il monitoraggio della salute e del fitness, insieme ad alcuni dei suoi investitori, punta a raccogliere fino a 2,2 miliardi di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO).



L'azienda prevede di immettere sul mercato 50 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 40 e i 44 dollari ciascuna, secondo quanto indicato nella documentazione depositata lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. La società metterà in vendita 13,5 milioni di azioni, mentre gli azionisti ne offriranno 36,5 milioni.



Al limite superiore della forchetta di prezzo, la società raggiungerebbe una capitalizzazione di mercato di 14,1 miliardi di dollari, sulla base del numero di azioni in circolazione indicato nel prospetto informativo. Tale cifra si confronta con una valutazione di circa 11 miliardi di dollari registrata nel 2025, in seguito alla raccolta di 875 milioni da parte dell'azienda finlandese durante il round di finanziamento di Serie E.



Fondata nel 2013, nell'ultimo anno Oura ha venduto circa 3,6 milioni di smart ring.



Nei nove mesi conclusisi il 30 giugno la società ha registrato una perdita netta di 924,3 milioni di dollari a fronte di ricavi per 1,21 miliardi; nello stesso periodo del 2025, la perdita netta era stata di 182,8 milioni di dollari su ricavi pari a 697,6 milioni. Tali perdite includono l'effetto di un dividendo figurativo attribuito ad alcuni detentori di azioni privilegiate convertibili e rimborsabili.

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