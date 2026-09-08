Mistral raccoglie 3 miliardi e vola a una valutazione di 24 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La francese Mistral, azienda specializzata in intelligenza artificiale, ha raccolto 3 miliardi di euro in un nuovo round di finanziamento, raggiungendo una valutazione di circa 21 miliardi di euro, pari a 24 miliardi di dollari.



Secondo la società, si tratta del più grande aumento di capitale mai realizzato da una società tecnologica europea privata. Il round è stato guidato dall’investitore già presente PSG Equity, insieme a Samsung Electronics e allo Scaleup Europe Fund, sostenuto dall’Unione europea, che entrano per la prima volta nel capitale.



A soli tre anni dalla fondazione, Mistral diventa così la seconda società tech privata di maggior valore in Europa e punta a rafforzare la propria posizione nella corsa globale all’intelligenza artificiale, come ha dichiarato a Reuters il direttore finanziario Johan Bergqvist.



I nuovi fondi saranno destinati allo sviluppo dei modelli di AI e alla ricerca sulle tecnologie più avanzate, nel tentativo di competere con i colossi statunitensi. Il divario resta tuttavia enorme: Anthropic vale circa 965 miliardi di dollari e OpenAI 852 miliardi.



Mistral non esclude un futuro sbarco in Borsa, ma al momento, ha spiegato Bergqvist ,non sono in corso discussioni concrete su una possibile IPO.

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