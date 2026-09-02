Wonderful AI OS raccoglie 550 milioni di dollari in un round C

(Teleborsa) - Wonderful AI OS ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento serie C da 550 milioni di dollari, con una valutazione di 5 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da Insight Partners, con la partecipazione di Salesforce e degli investitori già presenti nel capitale, tra cui Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards e Bessemer Venture Partners.



Dal round B di marzo 2026, la società ha esteso le proprie attività a oltre 35 mercati, raggiungendo 650 dipendenti a livello globale ed evolvendo la propria piattaforma in un sistema operativo per l'intelligenza artificiale, utilizzato dai clienti per automatizzare flussi di lavoro end-to-end, sviluppare applicazioni AI-native e coordinare agenti AI in azienda. Le nuove risorse saranno destinate allo sviluppo del prodotto e all'ampliamento dei team di implementazione a livello globale.



"Siamo entrati in una nuova era della trasformazione delle imprese", ha dichiarato Bar Winkler, CEO e co-fondatore di Wonderful. "Così come le piattaforme cloud sono diventate l'infrastruttura alla base dell'impresa moderna, i sistemi operativi per l'AI diventeranno il fondamento di ogni organizzazione". Il CTO e co-fondatore Roey Lalazar ha sottolineato la natura modulare e aperta della piattaforma: "Le imprese non dovrebbero essere costrette a sostituire tutto ciò che già utilizzano per diventare AI-native".



"Wonderful sta affrontando una delle maggiori opportunità nel mercato dell'AI enterprise", ha commentato Jeff Horing, co-fondatore e Managing Director di Insight Partners, evidenziando come l'azienda stia costruendo "il livello operativo che consente alle imprese di portare l'AI su scala, estendendola all'intera organizzazione".

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