Milano 11:52
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:52
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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Retail
Giornata negativa per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 1.002,89 punti, in calo dello 0,79%.
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