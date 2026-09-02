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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Retail
Giornata negativa per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 988,89 punti, in calo dell'1,25%.
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