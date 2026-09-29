Francoforte: giornata depressa per HelloFresh

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di soluzioni alimentari , che passa di mano con un calo del 2,79%.



Lo scenario su base settimanale di HelloFresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del fornitore di kit per pasti suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,309 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,285.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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