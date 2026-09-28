Francoforte: andamento rialzista per HelloFresh
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di soluzioni alimentari, con una variazione percentuale del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di HelloFresh è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del fornitore di kit per pasti suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,261 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,411. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,182.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```