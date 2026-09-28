Francoforte: andamento rialzista per HelloFresh

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di soluzioni alimentari , con una variazione percentuale del 2,41%.



La tendenza ad una settimana di HelloFresh è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del fornitore di kit per pasti suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,261 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,411. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,182.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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