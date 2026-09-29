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Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy
Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,34%.
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