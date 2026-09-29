Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 142,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 144,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 140,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```