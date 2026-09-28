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Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso del 2,02%.
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