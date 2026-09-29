Londra: nuovo spunto rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria industriale inglese , che avanza bene del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Spirax-Sarco Engineering rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 73,4 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 72,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 74,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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