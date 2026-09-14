Londra: movimento negativo per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese , che tratta con una perdita dell'1,82%.



L'andamento di Spirax-Sarco Engineering nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Spirax-Sarco Engineering , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 66,58 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,28. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 65,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```