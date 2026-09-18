"Buy" per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Grande giornata per la società di ingegneria industriale inglese, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo dell'1,68%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 69,7 sterline, con stop loss individuato a livello 65,81 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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