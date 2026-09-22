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Londra: nuovo spunto rialzista per Coca Cola HBC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Coca Cola HBC
Seduta vivace oggi per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,23%.
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