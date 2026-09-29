Madrid: andamento sostenuto per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Scambia in profit il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che lievita del 2,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,26 Euro. Rischio di discesa fino a 10,07 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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