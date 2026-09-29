Orizzonte Europa: 500 milioni in più per ricerca e innovazione

(Teleborsa) - La Commissione europea ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro per Orizzonte Europa, il principale programma dell’UE dedicato alla ricerca e all’innovazione, per il biennio 2026-2027. Con le nuove risorse, il budget complessivo raggiunge circa 14,8 miliardi di euro.



La Commissione amplierà inoltre il programma con due nuovi inviti trasversali, destinati ad affrontare alcune delle principali sfide nel campo della ricerca e dell’innovazione. Tra gli ambiti individuati figurano le piattaforme digitali basate sull’intelligenza artificiale di nuova generazione per un sistema energetico europeo più accessibile, sicuro e sostenibile, le competenze per le PMI innovative, il sostegno alle industrie pulite e digitali e le iniziative per la tutela e la biodiversità.



Orizzonte Europa continua inoltre a rappresentare un importante incentivo per ricercatori, innovatori e imprese che scelgono di operare in Europa. Lo confermano due relazioni di monitoraggio pubblicate oggi dalla Commissione, secondo cui il programma mantiene un elevato livello di attrattività per la comunità della ricerca e dell’innovazione, sia europea sia internazionale.



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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