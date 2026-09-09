Google investe 13 miliardi di euro in Finlandia per l'infrastruttura AI

È il più grande investimento singolo del gruppo in Europa.

(Teleborsa) - Google ha annunciato un investimento di almeno 13 miliardi di euro in infrastrutture digitali in Finlandia nei prossimi due anni (2027-2028), il più grande investimento singolo dell'azienda in Europa. Il piano include data center e infrastrutture di supporto a Hamina, Kajaani, Muhos e Vaala, oltre a progetti di energia pulita e fondi dedicati a biodiversità, istruzione e ricerca.



L'annuncio si inserisce in una presenza di oltre 15 anni in Finlandia, avviata nel 2009 con l'acquisto di una ex cartiera trasformata in data center a Hamina. Durante la fase iniziale di costruzione (2027-2028), l'iniziativa dovrebbe contribuire per una media annua di 3,6 miliardi di euro al PIL finlandese e sostenere oltre 37.000 posti di lavoro a livello nazionale, di cui circa 16.000 nel settore edile. Una volta operative, le strutture dovrebbero sostenere 7.000 posti di lavoro annui, con salari medi superiori del 24% rispetto alla mediana finlandese.



Sul fronte energetico, Google ha siglato con la finlandese Fortum un accordo di acquisto di energia (PPA) della durata di 22 anni per sostenere il programma di estensione della vita operativa della centrale nucleare di Loviisa, vicina al data center di Hamina, che impiega circa 580 persone e fornisce il 10% dell'elettricità del Paese. È stato inoltre firmato un memorandum d'intesa con Fortum per nuova capacità di generazione, oltre a nuovi accordi eolici onshore che portano la capacità complessiva sostenuta da Google a 629 MW, e un sistema di batterie da 94 MW a Kajaani, operativo entro fine 2027.



Google investirà inoltre 31 milioni di euro in quattro anni in partnership economiche locali, con 10 milioni destinati a ricerca e innovazione, oltre a programmi di formazione sull'AI che coinvolgeranno oltre 4.400 lavoratori attraverso l'AI Opportunity Fund di Google.org.



WLa Finlandia è una destinazione attraente per gli investimenti e attrarre ulteriori investimenti rimane una priorità assoluta. La decisione di Google è una chiara testimonianza dei nostri punti di forza. Il valore dell'economia dei dati si estende ben oltre gli investimenti diretti, stimolando l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Intensificare la nostra collaborazione con Google porterà benefici duraturi per entrambe le parti", ha dichiarato Petteri Orpo, Primo Ministro finlandese.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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