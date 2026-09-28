TPS, ricavi a 27,8 milioni (+8,5%) nel primo semestre trainati da aeronautica e difesa

(Teleborsa) - TPS , holding operativa dei servizi tecnici e di ingegneria per aeronautica e automotive, ha chiuso il primo trimestre con ricavi che salgono a 27,8 milioni di euro da 25,6 milioni, con una crescita organica dell'8,5%, trainata dalle maggiori attività in aeronautica e difesa, che hanno assorbito la contrazione dell'automotive. L'Ebitda sale a 4,8 milioni da 4,6 milioni, l'Ebit a 3,5 milioni da 3,3 milioni e l'utile netto a 2,3 milioni da 2,2 milioni, di cui 2,1 milioni di competenza del Gruppo.



La posizione finanziaria netta è positiva per 18,8 milioni, contro 18,4 milioni a fine 2025; prima dell'IFRS 16 sale a 21,9 milioni da 20,8. Il patrimonio netto sale a 39,8 milioni da 38,3 milioni, al netto dei dividendi distribuiti a maggio.



Per la seconda parte del 2026 l'orientamento resta la ricerca di nuove opportunità di crescita, organica e per linee esterne.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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