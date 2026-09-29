Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Scambia in profit il microchip-maker italo-francese, che lievita del 2,43%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di STMicroelectronics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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