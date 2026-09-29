Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di software francese , che mostra un decremento del 2,42%.



L'andamento di Dassault Systemes nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 20,3 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 20,98. L'indebolimento di Dassault Systemes è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 20,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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