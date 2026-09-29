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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto sanitario italiano
In lieve calo l'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata sotto la parità a 200.634,83 punti.
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