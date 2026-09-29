Milano 11:45
52.192 +0,83%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:44
10.714 +0,27%
Francoforte 11:45
25.499 +0,49%

Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in agosto
Regno Unito, Crediti consumo in agosto su base mensile (MoM) 2,46 Mld £, in aumento rispetto al precedente 2,1 Mld £ (la previsione era 1,9 Mld £).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
Condividi
```