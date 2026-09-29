Milano 11:45
52.192 +0,83%
Nasdaq 28-set
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Regno Unito, M4 (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, M4 (MoM) in agosto
Regno Unito, M4 in agosto su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,1%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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