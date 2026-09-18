Milano 10:18
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Nasdaq 17-set
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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in agosto

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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Regno Unito, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +2,4%, in aumento rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,9%).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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